متحف كفر الشيخ يحتفل بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان‬

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ، ورشة رسم وتلوين لمجموعة من أطفال المرحلة الابتدائية والإعدادية بمركز ومدينة الرياض، وذلك في إطار الاحتفال بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان، والذي يتم الاحتفال به في الأسبوع الأول من شهر فبراير كل عام، بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف.

متحف كفر الشيخ يحتفل بأسبوع الوئام العالمي

وجرى خلال الورشة الفنية تعريف الأطفال بمفهوم الوئام بين الأديان في المجتمع وأهمية ذلك في تعزيز الوحدة الوطنية، وتلا ذلك جولة إرشادية بالمتحف.

وعبّر الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في الورشة الفنية والجولة الإرشادية، والتي تأتي احتفالاً بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان‬، والذي يُعد حدثاً سنوياً يُحتفل به خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، وقد أقّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان في قرارها رقم 65/5 الذي اتُخذ في 20 أكتوبر عام 2010.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، متحف كفر الشيخ عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.