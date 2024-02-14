معلومات عن تمثال المعبودة إيزيس في متحف كفر الشيخ.. «عظيمة السحر»

يعرض متحف كفر الشيخ تمثالاً نادراً لـ«المعبودة إيزيس» وهي تُرضع ابنها «حورس»، وهو من مقتنيات المتحف المتميزة التي يُمكن للزائرين مشاهدتها أثناء زيارة المتحف، والذي يفتح أبوابه طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا حتى 4:00 مساءً.

معلومات عن «المعبودة إيزيس»

ووفقاً لما ذكرته نهلة نبيه، مرشدة سياحية بمتحف كفر الشيخ، فإنّ «المعبودة إيزيس» معنى اسمها «العرش»، وهي أحد أعضاء تاسوع «هليوبوليس»، فهي ابنة «جب» الذي يُسمى «رب الأرض» و«نوت» التي تُدعى «ربة السماء» عند القدماء المصريين؛ وهي أخت «أوزير» و«ست» و«نفتيس»، وزوجة لأخيها «أوزير»، وأم للمعبود «حورس».

وأضافت «نبيه»، أنّ «المعبودة إيزيس» تُجسد سمات الزوجة المخلصة وأعظم أحاسيس، وتصور دائماً بقرون بقرة وقرص الشمس، أو امرأة تحمل العرش على رأسها، وكان التصوير المعتاد لها كامرأة جالسة على العرش تحمل ابنها «حورس» مرتدية التاج الحتحوري.

وأوضحت «نبيه»، أنّ «إيزيس» اشتهرت بالسحر والحماية ولُقبت بـ«عظيمة السحر»، وقد دخل السحر في العديد من الأدوار التي ارتبطت بـ«إيزيس»، حيث نجحت في حماية ابنها «حورس» أثناء الصراع مع عمه «ست» لاسترداد عرش أبيه «أوزير»، وأيضًا كحامية للأطفال من الأمراض بفضل قوتها السحرية.

تاريخ متحف كفر الشيخ

يذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتح متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، خلال عام 2020، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.