«وفا»: احتجاز طاقم «تلفزيون فلسطين» أثناء أداء عملهم في أريحا

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينة «وفا»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية، احتجزت طاقم «تلفزيون فلسطين» في بلدة أريحا اليوم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي أوقفت طاقم تلفزيون فلسطين أثناء عملهم

وقال مدير نادي الأسير الفلسطيني في أريحا، عيد براهمة، في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أوقفت طاقم «تلفزيون فلسطين» في محافظة أريحا والأغوار، في أثناء عملهم بتصوير شارع بوادي القلط في جنوب أريحا واستمرت في احتجازهم لساعات.

أشار إلى أن الطاقم المحتجز في أريحا شمل كل من عمر أبوعوض، ومحمد جواد زغب، وسامر أسعد براهمة.

اعتقال فلسطينيين من الخليل وقباطة

وفي سياق منفصل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من بلدة دورا بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، أثناء توزيع مواد غذائية في البلدة، وفتشت مسجد أبوجيّاش، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين.

اعتقلت أيضا 17 مواطنا من بلدة قباطية جنوب جنين إذ اقتحمت البلدة فجرا من كل الجهات، وداهمت عشرات المنازل بمنطقة جبلية، فيما ألحقت آلياتها أعمال تخريب، وتدمير لبسطات، ومركبات، وأسوار مدرسة الشهيد عزات أبو الرب، ومزقت صور الشهداء.