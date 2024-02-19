مجدي البدوي: مذكرة مصر أمام «العدل الدولية» تفضح جرائم «الاحتلال الإسرائيلي»

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل في فلسطين، تعكس موقف مصر الثابث في دعم القضية الفلسطينية، وتفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم إنسانية مكتملة الأركان في قطاع غزة، وتضرب بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية عرض الحائط، مشيدا بدور مصر التاريخي والمحوري لدعم القضية الفلسطينية.

وطالب من المجتمع الدولي باتخاذ جميع الإجراءات ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على تنفيذ رؤية مصر لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار

وأشاد بمطالبة المذكرة المقدمة إلى محكمة العدل الدولية، بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كل تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كل دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.