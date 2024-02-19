وزير البترول: مصر حققت قصص نجاح في استغلال الغاز الطبيعي كخيار للوقود الأفضل

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في جلسة المؤتمر الاستراتيجي المقام ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة EGPYES 2024 تحت عنوان (استجابة الصناعة - إجراءات إزالة الكربون وانتقال الطاقة) والتي أوضح خلالها أن مصر قد نمَّت مواردها من الغاز بالتعاون مع الشركاء سواء الاستراتيجيين أو الجدد.

وأوضح الملا أن مصر راهنت على الغاز الطبيعي كخيار للوقود الأفضل وتوسعت في استخدامه في قطاعات الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات، وحققت قصص نجاح ولديها بنية تحتية قوية في هذا المجال، وواكب ذلك توفير كوادر مدربة أصبحت ذات كفاءة، وهذا مثال جيد على توفير التمويل، وما يمكن أن يحققه لقارة مثل أفريقيا.

وأوضح أن الكل يتحدث عن الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن هناك مكونات لازمة لتحقيق ذلك، يأتي على رأسها توفير التمويل اللازم والتزام حقيقي وتوافر للتقنيات وغيرها، وحتى يتحقق ذلك فإن العالم ما زال في احتياج للبترول والغاز وخطط واقعية واضحة لتوفير الطاقة، وقد قدمنا خطوات مشجعة ووقعنا اتفاقيات ومذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ولدينا بنية تحتية وتجارب ونأمل فى تحقيق المزيد.

وزير النفط العراقي: لدينا تجربة مميزة في الاستفادة من غازات الشعلة

وأشار المهندس حيان عبد الغني، نائب رئيس وزراء العراق ووزير النفط، إلى ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية لتصفير عملية حرق غاز الشعلة في العراق، ما يساعد الدولة في مساعيها لتقليل الانبعاثات، مؤكداً أنه خلال 5 سنوات سيصل العراق إلى صفر في حرق هذا الغاز والاستغلال الكامل له في توليد الطاقة الكهربائية.

وأوضح: استطعنا من خلال تحقيق النسب المطلوبة من العراق وفقاً للالتزامات الدولية في اتفاقية باريس، مشيراً إلى نجاح مشروع غاز البصرة NGL بمرحلتيه في إيقاف حرق 400 مليون قدم مكعب غاز وبالتالي تحقيق النسب المطلوبة وفقاً للالتزامات الدولية.

وأشار عبدالغني إلى المشروع المتكامل الذي يجري تنفيذه مع شركة توتال العالمية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وكذلك إيقاف حرق الغاز المصاحب في 5 حقول نفطية والاستفادة منه، علاوة على إنتاج الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن العراق لديه خطط لتصدير الغاز إلى أوروبا.

«أوبك» مستمرة في الوفاء باحتياجات الطاقة

وأكد هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، سعي المنظمة لحلول متكاملة للطاقة، مشيراً إلى أن ما تحقق بالعراق واحدة من قصص النجاح التي تقدمها دول أوبك، وأنها مستمرة في الوفاء باحتياجات الطاقة، والتي من المتوقع أن تتزايد خلال السنوات الست المقبلة، كما أشار لدورها التنسيقي مع المنظمات الدولية والإقليمية، لافتاً لأهمية الاستثمار فى البترول والغاز على المدى الطويل بشكل مسؤول كما تفعل دول أوبك مع تحقيق إزالة الكربون وتحسين كفاءة الطاقة والحفاظ على البيئة.

بريتش بتروليوم: فخورون بالعمل مع مصر

وأعرب موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم العالمية، عن فخره باستمرار العمل مع مصر في 19 موقعاً للبحث والإنتاج، وأن بريتش بتروليوم لديها استراتيجية للعمل على إنتاج البترول والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة، وأنها مهتمة بالاستثمار في إنتاج الغاز مع الالتزام بإزالة الكربون لخفض الانبعاثات، وكذلك مشروعات استرجاع غاز الشعلة.

أدنوك الإماراتية: لدينا ثقة كبيرة في السوق المصرية

ومن جانبه، أشار مصبح الكعبي رئيس قطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في شركة أدنوك الإماراتية، إلى أن الغاز يلعب دوراً مهما في التحول الطاقي في ظل تزايد الطلب العالمي على الطاقة، مؤكدا أن استراتيجية شركته تستهدف الاستمرار في زيادة إنتاج الغاز مع خفض الكربون، وأنها تتطلع لتحقيق شراكة ناجحة في مجال الغاز مع شريكها في السوق المصرية، حيث إن أدنوك لديها ثقة كبيرة في السوق المصرية وقدرتها على النمو .

وأوضح لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، أن هناك تقنيات جديدة بالفعل يمكن توفيرها واستخدامها سواء في مجالات استرجاع غاز الشعلة أو التحول الطاقي والتوافق البيئي والاستدامة وهي تعطي قيمة مضافة لمشروعات إنتاج الغاز الطبيعي وتزيد حوالى 20% في إنتاجه، لافتاً إلى أن التقنيات ما زالت تتقدم ويمكنها المساهمة في تطوير صناعة الغاز الطبيعي التي تشهد فعلياً تحولات حقيقية فى الإنتاج.