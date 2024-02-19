مخاطر الثوم الصيني.. احذر هذه العلامات قد تكشفه من خلالها

الطهي وتناول الثوم الصيني الموجود بالأسواق وبالمحلات والسوبر ماركت، له العديد من المخاطر التي تؤثر على الصحة، إذ أنه غير متوافق مع لوائح سلامة التعامل مع الأغذية، وأثبتت الأبحاث أنه يحتوي على مادة تسبب تلف أجهزة الجسم، وهي البروميد الميثيل، لخطورتها على البيئة والإنسان، وينطبق هذا على مسحوق وزيت الثوم والتوابل والصلصات أيضًا.

مخاطر الثوم الصيني

الثوم الصيني غير متوافق مع لوائح سلامة التعامل مع الأغذية، ويتم رشه بمواد كيميائية ومادة البروميد الميثيل يمكن أن تسبب تلف الجهاز التنفسي والجهاز العصبي، وبحسب هنري بيل من جمعية صناعة الثوم الأسترالية، وفقًا لما نقلته الأمم المتحدة، يعد الثوم أكثر خطورة بـ60 مرة من الكلور، كما أنه في كل مرة تكون نتيجة الاختبار أنه محمل بالرصاص والزرنيخ وبروميد الميثيل، وهو يحوي مواد كيميائية خطيرة لاكتسابه لون غير طبيعي.

الثوم الصيني هل هو مضر؟

تربته الزراعية سامة وتسبب كثيرا من الأمراض، وهو ما عبَّر عنه محمد عفيفي، أستاذ التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح أن الثوم الصيني، يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة: «يحتوي على مواد مسرطنة، ويعتبر التوم البلدي هو الأفضل، لعدم اكتسابه أي أشياء صناعية».

كما أن الثوم الصيني يحتوي على كمية كبيرة من السموم، وتبين وجود مكونات عديدة من الكبريت بين جميع العينات التي جرى التجربة عليها، وفق موقع «sciencedirect» البريطاني المتخصص في الأغذية.

كيفية التعرف على الثوم الصيني

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكي «the health site»، و«Agent Nateur»، المتخصص في علوم الأغذية، فإن الثوم الصيني يشتهر بوجود جذور به، وهو على غير المألوف في الثوم، إذ أنه تشترط إدارة الغذاء والدواء إزالة جميع الجذور من الأغذية، لأن هذه الجذور جزء من مسببات الأمراض بسبب ارتفاع تركيز المواد الكيميائية فيها.