طلاب «زراعة كفر الشيخ» في زيارة لمحطة الصرف الصحي بسخا (صور)

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، وفدا من طلاب المستوى الرابع بقسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، وذلك لزيارة محطة معالجة الصرف الصحي بسخا.

جاء ذلك بحضور المهندس هشام داود، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والدكتورة نيڤين الخطيب، رئيس قطاع الصرف الصحي، واللواء خالد حسني، مدير أمن الشركة، وفريق التوعية بالشركة، والدكتور عبد العزيز محمد عكاشة، أستاذ هندسة نظم المياه والري الحقلي بكلية الزراعة.

نظم الصرف الصحي داخل الشركة

وخلال الزيارة تم الحديث عن نظم الصرف الصحي بقاعة الاجتماعات داخل الشركة، ثم الانتقال إلى محطة الصرف الصحي بسخا، لرؤية نظم معالجة الصرف الصحي، والاستفادة منها بمشاريع التخرج الخاصة بطلاب المستوى الرابع بقسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ.

وذكر اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركه مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أنّ الزيارة جاءت بناءً على بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ وكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ.

تدريب صيفي لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة

جدير بالذكر، أنّ الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، تفتح باب التقديم للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، سنوياً.

ويتم تدريب الطلاب خلال الإجازة الصيفية بمركز تدريب محطة مياه كفر الشيخ 1، بجوار المرور بمدينة كفر الشيخ، وهو مركز مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة لتدريب الطلاب عملياً ونظرياً.