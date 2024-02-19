حملة نظافة موسعة بمساجد كفر الشيخ لاستقبال شهر رمضان

أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، حملة نظافة شاملة لنظافة وتطهير المساجد لاستقبال المصلين بجميع مساجد المحافظة، في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

انطلاق الحملة من مسجد الفتح

وتابع فعاليات الحملة الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والتي انطلقت من مسجد الفتح الشهير بـ«الاستاد» بمدينة كفر الشيخ، حيث تابع على أرض الواقع بدء الحملة فعلياً بجميع أركان المسجد، ودورات المياه، وسطح المسجد، وقام بالمتابعة والإشراف على نظافته أيضاً.

وأكد وكيل الوزارة، إنّه سيتم غداً إطلاق حملة نظافة موسعة وشاملة لجميع المساجد في ستة عشر إدارة فرعية بمحافظة كفر الشيخ، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» و«كلنا في خدمة بيوت الله»، وذلك استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ.

تشكيل غرفة عمليات

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية برئاسته، وعضوية الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، والشيخ عبد الرازق الطريني، مسؤول المساجد بالمديرية، ومفتشي جهاز المتابعة بالمديرية، وذلك لمتابعة نشاط الحملة بجميع الإدارات الفرعية، ومتابعة جميع المساجد والزوايا على مستوى المحافظة، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، والوقوف على جاهزية جميع المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن في هذا الشهر الكريم.