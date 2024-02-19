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الرئيس السيسي يستمع لشرح تفصيلي من وزير البترول عن معرض «إيجبس 2024»

كتب:

عمرو هلال
05:11 م | الإثنين 19 فبراير 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024»، اليوم.

واستمع الرئيس لشرح تفصيلي من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لمشتملات المعرض.

وقال «الملا» إن المعرض مختلف عن النسخ الماضية، موضحًا أنه جرى التطرق لأدوات التمكين في الإسراع لإنجاز المشروعات من خلال التحول الرقمي والانتقال الطاقي والمشركات المجتمعية وهو جزء من الالتزامات الدولية.

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