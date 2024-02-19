«العمال العرب»: مصر توثق جرائم إسرائيل ضد فلسطين بمحكمة العدل الدولية 

أكد رئيس المجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة العرب هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة لكافة القوانين والمواثيق توضح موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية بعدم تصفيتها، مشددا على أن مصر ستظل خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري والعربي.

مشاركة مصر في محكمة العدل الدولية

وقال المهيري فى تصريحات صحفية أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 يؤكد الدوري المحوري والاستراتيجى لمصر تجاه القضية الفليطينية والرافض لكل انواع الجرائم التى تم ارتكابها فى حق الانسانية .

تابع المهيرى: مؤكدا ان المذكرة المصرية تدعم من حق للشعب الفلسطينى فى الحفاظ على حقوقه تامة وترفض كافة الاعتداءات الاجرامية المستمرة المخالفة لقوانين حقوق الانسان والتى أصابتها كل أمراض السكته تجاه ما ترتكبه اسرائيل من أبشع أنواع الممارسات الاجرامية ضد الفلسطنيين.

حيا المهيرى مساندة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التخفيف عن معاناة الشعب الفلسطينى وتقديم كل أنواع الدعم له فضلا عن رؤيتها الرشبدة السديدة فى عدم تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطنيين.

إيقاف العداون على غزة

وجدد دعوته للمجتمع الدولى بالتدخل لإيقاف العدوان السافر على قطاع غزة موضحا ان برنامج الصمت الداعم لاسرائيل له عواقب وخيمة من شأنه يؤثر على مقومات السلام الذى تنادى به كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية المنظمة لممارسة حقوق الشعوب فى ان تحيا حياة كريمة.