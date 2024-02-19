أستاذ قانون: إسرائيل لا تنوي إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية

قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون بجامعة القدس، إنّ محكمة العدل الدولية بمثابة مختبر ينظر إلى مجموعة كبيرة من الممارسات الإسرائيلية، التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مثل ضم الأراضي والاستعمار الاستيطاني والتهجير القسري المستمر، الذي لم يتوقف يومًا واحدًا.

لا يوجد نية لدى إسرائيل في إنهاء الاحتلال

وأضاف «نسيبة» خلال مداخلته على قناة «القاهرة الإخبارية» أن محكمة العدل الدولية ستستنتج بنهاية المطاف، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة يخالف القانون، وذلك لمجموعة اعتبارات على رأسها، ضمّ الأراضي والاستعمار والتهجير القسري المستمر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نية لدى إسرائيل في إنهاء الاحتلال، لأن الاحتلال في القانون الدولي يجب أن يكون مؤقتًا.

إسرائيل تقيم نظاما للفصل العنصري

وأشار إلى أن الأمر الثاني الذي ستستنتجه المحكمة، أنّ الاحتلال يقيم نظامًا للفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية المحتلة.