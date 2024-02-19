«تاكنبرج»: مرافعات «العدل الدولية» يوم تاريخي آخر للشعب الفلسطيني

أكد ليكس تاكنبرج، مستشار منظمة القانون من أجل فلسطين، أن ما حدث اليوم الاثنين، أمام محكمة العدل الدولية، هو يوم تاريخي آخر للفلسطينيين، مشددًا على أن المجتمع الدولي هو المسئول عن القضية الفلسطينية التي لم تحل حتى الآن منذ عام 1948.

الإبادة الجماعية تحدث أمام أعين الجميع في غزة

وأوضح «تاكنبرج»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية فيروز مكي، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه بعد عدة أسابيع من قضية محكمة العدل الدولية إزاء الإبادة الجماعية، التي تحدث أمام أعين الجميع في قطاع غزة، مشددًا على أن المحكمة اليوم تنظر إلى مشكلة أكبر إيذاء الاستعمار الإسرائيلي المستمر حتى الآن، ليس فقط لقطاع غزة، ولكن أيضًا للضفة الغربية والقدس الشرقية.

أمر تاريخي وحدث مهم

وأضاف أن المشاكل الكبرى التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الآن أمام أعين المحكمة الدولية ليس فقط اليوم، ولكن تستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، وهو أمر تاريخي وحدث مهم جدًا، طلب الاستشارة من أجل الوقوف على ما يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة هو تطور مهم للغاية.