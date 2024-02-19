محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة تنفيذ أعمال تطوير قسم الاستقبال بمستشفى العبور

‏تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، أعمال تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، للاطلاع على التشطيبات النهائية لتلبية احتياجات أبناء كفر الشيخ، وذلك ضمن عملية التطوير الشاملة للمستشفى.

تطوير قسم الاستقبال والطوارئ

و‏كلّف المحافظ، بسرعة الانتهاء من جميع أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية اللازمة لقسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، وتكثيف ساعات العمل لإنهاء أعمال التشطيب طبقاً للمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد لصالح الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

طفرة كبيرة في القطاع الصحي بكفر الشيخ

‏وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ محافظة كفر الشيخ، تشهد طفرة كبيرة في القطاع الصحي، نظرًا لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمنظومة الطبية وتطويرها، حيث شهدت المحافظة في السنوات القليلة الماضية، افتتاح وتطوير عدة مستشفيات جديدة، هذا بالإضافة إلى العمل الجارى بتطوير وإعادة إنشاء عدد من المستشفيات المركزية بمدن المحافظة من بينها مستشفى الحامول المركزي، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض المركزي، بهدف تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة.