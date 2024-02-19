WATCH IT تطرح بوستر مسلسل لحظة غضب لصبا مبارك.. رمضان 2024

كشفت منصة WATCH IT عن البوستر الرسمي لمسلسل لحظة غضب الذي تخوض من خلاله الفنانة صبا مبارك سباق رمضان 2024.

بوستر مسلسل لحظة غضب

وظهر في بوستر مسلسل لحظة غضب عدد من أبطال العمل من بينهم صبا مبارك ومحمد شاهين وعلي قاسم وناردين فرج.

يذكر أن مسلسل لحظة غضب يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم صبا مبارك ومحمد شاهين وعلي قاسم وناردين فرج وسارة عبد الرحمن ومحمد فريد، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.