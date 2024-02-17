ممسكة بـ«نشابة خشبية».. «لوك» صبا مبارك يثير الفضول في «لحظة غضب»

على مدار 15 حلقة تقدم صبا مبارك، تجربة شيقة مليئة بالإثارة والغموض في الموسم الرمضاني، من خلال مسلسل «لحظة غضب» الذي يحمل طابعا اجتماعيا، ويشاركها في بطولة العمل النجم محمد شاهين، ليتساءل الجمهور عن القصة التي يدور حولها المسلسل، وما طبيعة لحظات الغضب التي يمر بها الطرفين؟

صبا مبارك تثير الفضول عن «لحظة غضب»

وكشف البرومو الخاص بمسلسل «لحظة غضب» عن الـ«لوك» الذي تظهر به «صبا مبارك» وهو مختلف وجديد عليها، مما شوق المتابعين لمعرفة القصة التي يدور حولها أحداث المسلسل، وحمل البرومو إيحاءً اجتماعيا ممزوجا بالعلاقات العاطفية التي تمر بها صبا مبارك، وتتعرض لبعض المشكلات التي تضطرها للتصرف بشكل عنيف، مشوقة الجمهور لما سيحدث فيما بعد.

«نشابة خشبية» في يد صبا مبارك تثير حيرة المتابعين

وخلال الأحداث تظهر مشاكل اجتماعية معتادة بين أي طرفين في علاقة غرامية، لكنها تأخذ منحنى آخر، وهذا ما تكشفه الأحداث الممزوجة بالتشويق والمفاجآت، وظهرت «صبا مبارك» على البوستر الخاص بالمسلسل وهي تحمل في يدها «نشابة خشبية»، مما يفسر الغضب الذي يدل عليه اسم المسلسل، فما الذي يحدث على مدار الـ 15 حلقة؟

حكاية مسلسل لحظة غضب تدور حول الحالة الاجتماعية التي تجمع بين أبطال العمل، والعلاقات الغرامية التي بينهم مما يولّد بينهم «لحظات غضب»، وأثار فريق العمل الجدل بعد نشر بوسترات المسلسل، وما علاقة لحظات الغضب بالأحداث، وتدور تفاصيل الحكاية في إطار تشويقي ضمن 15 حلقة، من بطولة النجمة صبا مبارك والنجم محمد شاهين، وعلى قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، وعدد كبير من الفنانين، وللمخرج عبدالعزيز النجار، ويُعرض في السباق الرمضاني المقبل عبر منصة watch it وقنوات المتحدة.