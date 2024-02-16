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WATCH IT تطرح بوسترات مسلسل لحظة غضب.. رمضان 2024

كتب:

أحمد عبد الرحمن
01:53 م | الجمعة 16 فبراير 2024
صبا مبارك

صبا مبارك

طرحت الصفحة الرسمية للمنصة الرقمية WATCH IT، البوسترات الرسمية لمسلسل لحظة غضب، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني القادم، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

لوك مختلف لأبطال مسلسل لحظة غضب

وظهرت صبا مبارك على البوستر، في حالة خوف، بينما ظهر محمد شاهين في لوك مختلف، وكذلك ناردين فرج وعلى قاسم.

مسلسل لحظة غضب مكون من 15 حلقة، من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني، ويشارك في بطولته صبا مبارك، علي قاسم، سارة عبد الرحمن، محمد شاهين، ناردين فرج.

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بقلم أحمد عبد الرحمن