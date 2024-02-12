للمرة الثالثة.. «لحظة غضب» يجمع صبا مبارك ومحمد شاهين في رمضان 2024

يشهد موسم الدراما الرمضانية 2024، عددا من التعاونات المتكررة بين النجوم، وأبرزها في مسلسل «لحظة غضب»، الذي يجمع الفنانة صبا مبارك والفنان محمد شاهين.

ويعتبر «لحظة غضب»، الثالث الذي يجمعهما معا، بعد تعاونهما الأول في «شربات لوز» بموسم رمضات 2012، ثم التعاون الثاني في «سوتس بالعربي» الذي عرض بموسم رمضان 2022.

مسلسل «لحظة غضب» يعرض بنظام الـ15 حلقة

وتدور أحداث المسلسل في 15 حلقة، من إخراج عبد العزيز النجار، وتعتبر تجربته الإخراجية الثانية، بعد النجاح الذي حققه في مسلسل «حالة خاصة»، لكنها التجربة الأولى له في موسم الدراما الرمضانية.

ويجمع المسلسل في بطولته، مجموعة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم سارة عبد الرحمن، وناردين فرج، وعلي قاسم، من تأليف مهاب طارق.

صبا مبارك تعيش حالة من النشاط الفني

وتعيش صبا مبارك حالة من النجاح الفني، خلال الفترة الحالية؛ إذ يعرض لها مسلسل «بين السطور»، الذي تتشارك بطولته مع أحمد فهمي ومحمد علاء.

وحقق المسلسل ردود أفعال إيجابية وإشادات من النقاد منذ عرضه، بجانب عرض فيلم «أنف وثلاث عيون» للمخرج أمير رمسيس، الذي تشارك بطولته بجانب ظافر العابدين وأمينة خليل، وهو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب إحسان عبد القدوس.