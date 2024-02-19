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«القاهرة الإخبارية»: الحوثيون يهاجمون سفينتين أمريكيتين في خليج عدن

كتب:

عمرو هلال
08:17 م | الإثنين 19 فبراير 2024
سفينة

سفينة

أعلن «الحوثيون» الهجوم على سفينتين أمريكيتين في خليج عدن، وذلك حسبما أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

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بقلم عمرو هلال