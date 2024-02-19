«القاهرة الإخبارية»: الحوثيون يهاجمون سفينتين أمريكيتين في خليج عدن كتب: عمرو هلال 08:17 م | الإثنين 19 فبراير 2024 سفينة أعلن «الحوثيون» الهجوم على سفينتين أمريكيتين في خليج عدن، وذلك حسبما أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: الحوثيون استهدفوا سفينة بريطانية في خليج عدن «القاهرة الإخبارية»: الحوثيون استهدفوا 23 سفينة بريطانية وأمريكية حتى الآن «الحوثيون»: استهدفنا سفينة النفط البريطانية «بولوكس» بصواريخ الحوثيون: طائرات أمريكية وبريطانية شنت غارات على منطقتي الجبانة والجاح الحوثيون الحوثيين القاهرة الإخبارية خليج عدن بقلم عمرو هلال