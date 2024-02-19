4 فوائد علاجية للخميرة الفورية.. لن تتخيليها

الخميرة الفورية من المكونات الأساسية التي لا يستغنى عنها في أي منزل لدخولها في صناعة المخبوزات والحلويات، إلا أن الكثير منا لا يعرف الاستخدامات العلاجية والجمالية للخميرة الفورية وقيمتها الغذائية نظراً لاحتوائها على العديد من الفيتامينات المفيدة للجسم كـفيتامين «B12»، بالإضافة إلى المعادن التى يحتاجها الجسم مثل الحديد والزنك والماغنسيوم.

الفوائد الصحية للخميرة الفورية

تعد الخميرة من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، لذا لا يمكن ربطها بزيادة الوزن إلا باعتبارها فاتحة للشهية، ورغم ذلك فإنها تعمل على بناء خلايا الدم الحمراء، حسب حديث الدكتورة سونيا أدولف أستاذة التغذية العلاجية بالمركز القومي للبحوث لـ«الوطن»، التي اعتبرت الخميرة علاجًا فعالاً لمن يعاني من الأنيميا بسبب احتوائها على نسبة عالية من الحديد والألياف التي تعزز من نشاط الدورة الدموية، وتساعد على الوقاية من أمراض القلب وانسداد الشرايين.

الفوائد العلاجية للخميرة الفورية

وبحسب أستاذة التغذية العلاجية، فيمكن أن تستخدم الخميرة في العديد من العلاجات الطبية

1. يعمل عنصر الكروم المتواجد في الخميرة على خفض السكر في الدم وتنظيمه، لذلك يعتبر كوب من الماء الممزوج بالخميرة علاجا بسيطا لمن يعانون من مرض السكر، يعمل على تنشيط البنكرياس.

2. يمكن لكوب من الخميرة قبل الإفطار أن يخفف الألم الذي يتعرض له مرضى النقرس.

3. تساعد الخميرة في دعم الجهاز المناعي وتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد، خاصةً عند مزجها بالعسل أو الحليب.

4. يساعد تناول الخميرة المذابة على علاج تقرحات الفم والتخلص من البلغم.

الاستخدامات الجمالية للخميرة الفورية

لا تقتصر أهمية الخميرة الفورية على الصحة والتغذية فحسب، وإنما تدخل أيضاً في مجال التجميل والعناية بالبشرة، حسب تصريحات الدكتورة هند سعد زغلول، استشاري الجلدية لـ«الوطن»، إذ يساعد قناع الخميرة الذي يتم تحضيره بالماء الدافئ في تقليل حب الشباب وتحسين مظهر الجلد خلال مرحلة المراهقة، إضافةً إلى ترطيب البشرة الجافة ومقاومة علامات تقدم العمر.