«الصحة»: 3 طرق لعلاج نزلات البرد عند الأطفال.. تحذير من الخلطة السحرية

كشفت وزارة الصحة والسكان، طرق علاج نزلات البرد المنتشرة بين الأطفال الفترة الحالية، وقالت الوزارة في تقرير رسمي عممته على مديريات الشؤون الصحية، إن البلاد تشهد تقلبات جوية تعمل على انتشار الفيروسات التنفسية المختلفة «فيروس كورونا، الإنفلونزا، فيلاوس الهربس، الفيروس التنفسي المخلوي» بين المواطنين، مشيرة إلى أن أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروسات التنفسية، هم الأطفال وكبار السن، وأصحاب الأمراض المُزمنة نظرا لقلة مناعتهم.

علاج نزلات البرد

وأضافت الوزارة أن علاج نزلات البرد يتمثل في الاهتمام بشرب السوائل الكثيرة، والحصول على الراحة التامة لمدة 3 أيام متتالية، مشيرة إلى أنه في حال شدة الأعراض، مثل كالكحة وارتفاع درجة الحرارة لابد من زيارة الطبيب على الفور للتشخيص، إذ تختلف الجرعات من شخص إلى آخر.

الفترة الحالية يتم الترويج إلى خلطات سحرية داخل الصيدليات

وأضافت وزارة الصحة، أن الفترة الحالية يتم الترويج إلى خلطات سحرية داخل الصيدليات، وهى عبارة عن حُقن، لافتة إلى أن هذه الحقن خطيرة جدًا على بعض الفئات من المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الحقن تصل مضاعفاتها إلى الوفاة، تشمل مضادات حيوية والكيرتوزون، وعلى المواطنين عدم اللجوء إلى أي علاجات أو أدوية دون الرجوع إلى الطبيب.