ماسك الشاي بالنعناع.. أسهل طريقة للتخلص من حب الشباب في أقرب وقت

هل تبحثين عن حلول طبيعية للتخلص من حب الشباب؟ إليكِ الشاي بالنعناع، ذلك الحلّ البسيط والفعال الذي يُمكنكِ تحضيره في المنزل بكل سهولة، فقد أثبت فوائده العديدة للوجه، فهو يُساعد على التخلص من حب الشباب في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقًا لموقع «bebeautiful» البريطاني المتخصص في العناية بجمال المرأة.

في هذه السطور، سنُقدم لكِ طريقة استخدام الشاي بالنعناع للتخلص من حب الشباب، بالإضافة إلى بعض النصائح للعناية ببشرتكِ.

استخدام الشاي بالنعناع للتخلص من حب الشباب

يساعدك الشاي بالنعناع على التخلص من حب الشباب، فهو على عكس الحلول الأخرى التي يمكنك تحضيرها بنفسك، بسهولة يمكنك وضع الشاي أو فركه على وجهك للحصول على الفوائد.

يوصى الخبراء بشرب كوبين على الأقل من شاي النعناع يوميًا لمدة شهر على الأقل، لرؤية التغييرات في بشرتك، سيستغرق جسمك ما لا يقل عن 60-90 يومًا للتعود عليه وإظهار النتائج.

حتى لو لم ينجح ذلك مع حب الشباب، فمن المؤكد أنه سيكون لديك بشرة أفضل وصحة أفضل بشكل عام، ويمكنك تجهيز ماسك بالشاي والنعناع وكل ما تحتاجين إليه هو التالي:

نشا.

شاي أخضر.

نعناع.

ماء ورد.

طريقة عمل الماسك

قومي بخلط المكونات السابقة بمقادير متساوية، يساعدك النشا على التمتع ببشرة مشرقة، كما يعمل ماء الورد على الترطيب وفوائد الشاي بالنعناع للتخلص من حب الشباب كالتالي:

يعمل شاي النعناع لعلاج حب الشباب بسبب آثاره المضادة للأندروجين، مما يعني أن الشاي يقلل من كمية الأندروجينات أو الهرمونات الذكرية في الجسم، المسؤولة عن حب الشباب لدى النساء.

تسبب أقنعة الشاي بالنعناع للتخلص من حب الشباب، التخلص من الزهم الذي يسد مسام الجلد، ويؤدي إلى ظهور حب الشباب والبثور.

تسبب مستويات الأندروجين المرتفعة أيضًا، نموًا مفرطًا لشعر الوجه وعدم انتظام الدورة الشهرية، لذا فإن شرب شاي النعناع يمكن أن يوفر أيضًا حلولا لهذه المشكلات.

يمكنك الحصول على أوراق شاي النعناع واستخدامها لصنع بعض الشاي في المنزل.

لتحضير شاي النعناع لعلاج حب الشباب اتبعي الخطوات التالية:

- جلب كوب من الماء ليغلي.

- إضافة القليل من أوراق شاي النعناع إليها.

- غطيها واتركيها تنقع لمدة خمس دقائقي.

- صفى المشروب وتناوليه.