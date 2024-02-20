متحف كفر الشيخ يعرض 4 قطع أثرية لاختيار قطعة شهر مارس 2024

عرض متحف كفر الشيخ، بقيادة الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام المتحف، 4 قطع أثرية، لاختيار قطعة شهر مارس 2024، من خلال تصويت الجمهور عبر صفحة المتحف على «فيسبوك»، تحت شعار «أنت من تقرر».

متحف كفر الشيخ يعرض 4 قطع أثرية

القطعة الأولى عبارة عن تمثال من البرونز لـ«إيزيس» الأم العطوفة على ولدها «حورس» بعد مقتل أبيه «أوزير» على يد عمه «ست»، البطلة الحقيقية لأسطورة الصراع بين «حورس» و«ست» والمدافعة عن ولدها حتى استرداد عرشه.

أما القطعة الثانية، فهي عبارة عن مشط خشبي عليه زخرفة «سمكة» موضوعة في إطار مستطيل مزين بحلقات يرجع للعصر الإسلامي.

بينما القطعة الثالثة فهي عبارة عن قنينة عطرية من النحاس يزين البدن زخارف نباتية على هيئة «حزوز رقيقة» ترجع للعصر الإسلامي.

والقطعة الرابعة هي عبارة عن قبقاب «فردتين»، مُطعم بالصدف والعاج ومكفت بسلوك فضية، عليه شريط من القماش المُحلى بالزخارف النباتية ويرجع للعصر الإسلامي.

مسابقة «أنت من تقرر»

وأكد الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام متحف كفر الشيخ، أنّ مسابقة «أنت من تقرر»، يقوم بها متحف كفر الشيخ كل شهر، إذ يجري اختيار قطعتين أثريتين من المعروضة بالمتحف، ونشرها على الصفحة الرسمية للمتحف على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويقوم جمهور المتحف بالتصويت عن طريق عمل إشارة «أعجبني» للقطعة المختارة، والتعليق على رقم الصورة على أكثر قطعة أثارت إعجابهم، وبعد ذلك تقوم إدارة المتحف بوضع القطعة الفائزة على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

وأوضح «فريد»، أنّه تم هذا الشهر عرض 4 قطع أثرية لاختيار القطعة المميزة لشهر مارس لعام 2024 لعرضها لمدة شهر كامل أمام الجمهور من زوار متحف كفر الشيخ، لافتاً أنّ شهر مارس من كل عام يشهد العديد من المناسبات العالمية المميزة، ولعلَّ من أبرز هذه الاحتفالات يوم المرأة العالمي، ويتزامن مع هذا الشهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك لذا سيتم عرض بعض القطع المميزة بالمتحف تزامناً مع معه هذه الاحتفالات الهامة.