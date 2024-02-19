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مقرر أممي: الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة التجويع لأكثر من مليوني شخص في غزة

كتب:

منة شبانة
09:40 م | الإثنين 19 فبراير 2024
غزة

غزة

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن إسرائيل تمارس سياسة التجويع بحق أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل صعدت من عنفها تجاه الفلسطينيين، بعد جلسة محكمة العدل الدولية.

وأضاف أن اتهامات إسرائيل ضد أونروا غير مبنية على أدلة وتمثل عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني، لافتا إلى ان قرار إيقاف الإمدادات لأونروا سيجعل المجاعة في قطاع غزة أمرًا حتميًا.

 

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بقلم منة شبانة