«الإغاثة الطبية»: كل مستشفيات غزة خرجت من الخدمة باستثناء «الأوروبي»

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن الأوضاع الصحية والأوضاع الأمنية كارثية ومأساوية، مضيفا أن أحد الأطباء الفرنسيين الذين كانوا يعملون في مستشفى غزة الأوروبي وصف الوضع في غزة بعد عودته إلى بلاده بقوله «لا يمكن مقارنة الوضع في غزة بأي مكان في العالم».

وأضاف «ياغي»، خلال مداخلة هاتفية له على قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلا «نحن نتحدث عن نظام صحي هو بالأساس هش، فما بالكم بعد العدوان الإسرائيلي.. وكذلك نتحدث عن خروج معظم المستشفيات عن الخدمة، فلم يتبقى في جنوب غزة إلا مستشفى غزة الأوروبي، ويقدم الخدمات حسب الإمكانات المتاحة له.. إضافة لمستشفيين صغيرين في محافظة رفح».

انتشار الأمراض بين النازحين

وأشار مدير جمعية الإغاثة الطبية إلى أنه من الصعب الحديث عن تقديم خدمات طبية أمام هذا الوضع، مؤكدا انتشار الأمراض بشكل كبير بين النازحين في قطاع غزة، وأن الأدوية أصبحت محدودة جدا.