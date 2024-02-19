محافظ الإسماعيلية: مستمرون في حملات الإزالة لإعادة الانضباط إلى الشارع

قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن حملات الإزالة مستمرة في جميع القري والمراكز خلال الفترة الحالية لإعادة الانضباط الى الشارع، وإزالة أي إشغالات تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.

وأضاف «بشارة»، أن حملات الازالة الخاصة بإيقاف حالات البناء بدون تراخيص أو إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية نجحت في ضبط عدة مخالفات تم التحفظ فيها علي معدات خاصة بالبناء، وحررت المحاصر اللازمة ضد المخالفين.

«بشارة»: إيقاف 5 حالات بناء بدون ترخيص

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، إنه تم إزالة شده خشبية معدة لإقامة أعمدة دور رابع علوى بدون ترخيص، بأحد المنازل بشارع رضا بمنطقة حي السلام بدائرة حي ثان وقف تنفيذ صبة خرسانية لسقف دور رابع، لأحد المنازل بشارع دمنهور بمنطقة حي السلام بنفس الحي.

وأضاف البيان، أنه تم وقف تنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص للدور الثاني عشر، لبرج سكني بشارع السكة الحديد والمنصورة بمنطقة عرايشية مصر، والتحفظ على معدات البناء، فيما تم التحفظ علي شدة خشبية معدة لصب سقف دور ثالث بدون ترخيص بمنطقة قمة فايد، على مساحة 120 مترا.

وشهدت شوارع مدينة الإسماعيلية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، بنطاق مدرسة الزهور الابتدائية تمكنت فيها من رفع كافة الإشغالات من نهر الطريق، ومراجعة تراخيص إشغالات المحلات، فيما أكد بشارة علي انه سيتم التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، و محاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.