«من غير مؤهل أو خبرة».. وزارة العمل تعلن عن وظائف في الإسماعيلية

أعلنت وزارة العمل، وظائف شاغرة في أحد المصانع بمحافظة الإسماعيلية، للشباب من الجنسين، بأعمار تبدأ من 18 سنة فأكثر، دون اشتراط وجود الخبرة.

وظائف وزارة العمل

وقال بيان رسمي لوزارة العمل، إنّ إحدى شركات الأحذية في الإسماعيلية، أعلنت حاجتها لـ5 عمال إنتاج من عمر 18 سنة فأكثر، دون اشتراط مؤهل أو خبرة سابقة في العمل.

وأضاف البيان أنّ الراتب يُحدد عقب المقابلة الشخصية، ووفق وجود خبرة سابقة في العمل من عدمه، على أنّ يجري التواصل مع المدير المسؤول عن المصنع على رقم 01223550741.

وظائف للشباب في الإسماعيلية

وأعلن جهاز تشغيل الشباب في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع إحدى شركات الصناعات الغذائية، وظائف للجنسين من سن 18 وحتى 35 عامًا، بمزايا تأمينات اجتماعية وطبية.

وتضمنت فرص العمل، الاحتياجات التالية:

1 مشرف شؤون عاملين

1 سكرتارية

1 مشرف أمن

1 محاسب مالي

1 محاسب أجور

2 مسؤولي جودة

2 مشرفين إداريين

2 أمين مخزن

2 فني سلامة وصحة مهنية

4 أفراد أمن

30 عامل إنتاج