أسعار كرتونة رمضان 2024 في محافظة الإسماعيلية.. تبدأ من 150 جنيها

تعتبر كرتونة رمضان إحدى أكثر المواد الغذائية الأكثر طلباً، قبل أيام من شهر رمضان المبارك، ويعمل على تجهيزها العديد من المحال التجارية ومخازن بيع السلع الغذائية، فيما أعلنت عدد من المحال أسعار كرتونة رمضان 2024 في محافظة الإسماعيلية الأسبوع الجاري وتوفير كميات منها.

اسعار كرتونة رمضان 2024 في محافظة الإسماعيلية

وسجلت أرخص أسعار كرتونة رمضان 2024 في الإسماعيلية هذا الأسبوع 150 جنيها فقط، تحتوي على كيس أرز بوزن 1 كيلو جرام زجاجة زيت خليط 600 مل وكيس سكر وزن كيلو جرام، وكيس بلح وزن 350 جراما وكيس ملح بوزن 225 جراما وكيس مكرونة 300 جرام وباكو شاي 40 جرام.

وسجلت أسعار كرتونة رمضان 2024 في محافظة الإسماعيلية للكرتونة الأكبر حجما 200 جنيه تضمنت 3 أكياس أرز وزن الكيس 1 كيلو جرام، و3 أكياس سكر وزن الكيس كيلو جرام، و3 زجاجات زيت وزن الزاجاجة 600 ملل و3 أكياس مكرونة وزن الكيس 350 جرامًا.

كما تتضمن االكرتونة علبة صلصة 300 جرام، وباكو شاي 40 جم، وكيس ملح 200 جرام وعلبة بلح بوزن 350 جرامًا، فيما تم توفير كميات من العبوات الغذائية لبيعها خلال الأيام المقبلة.

طرح عبوات غذائية في معرض أهلاً رمضان

وتستعد معارض أهلاً رمضان في الإسماعيلية لتجهيز عبوات غذائية واعلان اسعار كرتونة رمضان 2024 في محافظة الإسماعيلية خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل أيام من شهر رمضان.

من جانبه، قال أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية إن معارض أهلاً رمضان تخضع لمتابعة مستمرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية لضمان جودة المنتجات إلي جانب متابعة الغرفة للأسعار أول بأول.

وقال «الشافعي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن بعض التجار المشاركين في المعارض يلجأون لعمل عروض علي بعض السلع كنوع من أنواع تحفيز المواطنين على الشراء.