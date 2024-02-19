الإسماعيلية تطلق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الغذائية.. كيلو السكر بـ25 جنيها

أطلقت محافظة الإسماعيلية اليوم، مبادرة لتخفيض أسعار السلع الغذائية بمشاركة عدد من المحال التجارية في قرى نفيشة وأبوعطوة لتوفير المواد الغذائية والسلع المختلفة بأقل الأسعار لرفع العبء عن المواطنين.

وقال محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، إن المبادرة تأتي بمشاركة مديرية التموين والتجارة الداخلية، مشيرا إلى أنه تم توفير كميات كبيرة من الأرز والزيت والسكر والسمن بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كيلو السكر بـ25 جنيها

وسجل سعر كيلو السكر 25 جنيها ضمن المبادرة، والزيت 42 جنيها للعبوة 700 ملل، وكيلو الدقيق 20 جنيها للمستهلك، فيما سجل سعر كيلو الأرز 25 جنيها والمكرونة 12 جنيها وعبوة السمن 150 جنيها بوزن 1.5 كيلو للعبوة الواحدة.

وقال السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية إن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة ضبط الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية بأسعار مناسبة.

حملات تموينية مستمرة على الأسواق

كما أكد أن حملات مديرية التموين والجهات الرقابية مستمرة في الأسواق لمنع احتكار السلع الغذائية ومراعاة المواطن البسيط، مشيرا إلى أن توزيع المواد الغذائية تم بحضور أحمد منصور مدير عام مديرية التموين، وشيماء عمر مديرة إدارة تموين مركز الإسماعيلية.