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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 20-2-2024 مهنيا وعاطفيا.. تخلص من مشاكلك

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:38 ص | الثلاثاء 20 فبراير 2024
حظك اليوم

حظك اليوم

يقول الخبراء، إن مولود برج الثور يتسم بشخصيته المحبة للسفر، الراغبة في تكوين العلاقات الاجتماعية، وبداخله درجة عالية من الرومانسية، ودائما ما يرغب في ممارسة التمارين الرياضية.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 20-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 20-2-2024 على الصعيد المهني

إذا كنت تمر خلا الفترة الحالية بأزمة حادة في العمل فحاول أن تتخلص من كل العوامل التي أدت إلى تلك الأزمة، وحاول أن تقوم بحلها عن طريق مناقشة مديرك، حتى لا تتسبب في تفاقم الأمر، وحاول أن تضع حلولا جيدة.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 20-2-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فيقول الخبراء إن برج الثور من الشخصيات الرومانسية التي لديها كمية كبيرة من الذكاء العاطفي، ولذلك فهم يسعون دائمًا لتقوية علاقتهم العاطفية ونجاحها.

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بقلم عبدالعزيز سلامة