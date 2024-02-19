مقتل جندي إسرائيلي من كتيبة تابعة للواء جولاني في اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية

قُتل ناثانيل يونج البالغ من العمر 20 عامًا، وهو جندي وحيد من المملكة المتحدة يخدم في الكتيبة 13 التابعة للواء جولاني، خلال اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية.

وهاجر يونج إلى الاحتلال الإسرائيلي قبل عامين للانضمام إلى جيش الاحتلال، وكان الأصغر من بين خمسة أشقاء - ثلاثة منهم يعيشون في الاحتلال - وكان طالبًا سابقًا في «JFS»، وهي مدرسة يهودية في كينتون، شمال لندن.

وفي منتصف الجنازة، دوت صافرات الإنذار الصاخبة، إذ كان من الممكن سماع نظام الدفاع الجوي للقبة الحديدية وهو يعترض الصواريخ من أعلى، واستمرت الجنازة بعد توقف صفارات الإنذار.

ارتفاع عدد الشهداء والمصابين الفلسطينيين

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 29092 فلسطيني استشهدوا، بينما أصيب أكثر من 68 ألف في القطاع منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، وأفادت الوزارة بارتقاء 107 شهداء خلال الـ24 ساعة الماضية.