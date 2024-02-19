وزير الأوقاف الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الاستيلاء على المسجد الأقصى

قال الدكتور حاتم البكري وزير الأوقاف الفلسطيني، إنّ إجراءات الاحتلال التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام، والمقدسات بشكل خاص، تستهدف الاستيلاء على المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف «البكري»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «الخلاصة»، المذاع عبر قناة «المحور»: «رأينا أن إسرائيل تمارس كل الأفكار في ذهنها، وتمارس عمليات القتل التي توصف بأنها جرائم كبيرة جدا، وإبادات تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فهناك عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين ومئات الألوف من البيوت التي هدمت وأزيلت عن الوجود».

حصار مدن الضفة الغربية

وتابع وزير الأوقاف الفلسطيني: «ما يحدث في غزة لم يره العالم كله إلا على يد هولاكو، لذلك، فإن هذه الحرب شرسة، والحال في الضفة الغربية ليس بأحسن مما هى عليه في قطاع غزة».

وشدد، على أن كل مدن الضفة الغربية محاصرة، وهناك تفتيش لكل الخارجين أو الداخلين إلى المدن، كما أن القدس أصبحت محاصرة حصارا غير مسبوق منذ عام 1967، حيث إن هذا الحصار مفروض حول المسجد الأقصى ولا يسمح بالدخول إلا لأعداد معينة وأعمار معينة.