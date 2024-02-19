وزير الشباب يشهد ختام فعاليات العروض الرياضية بمشاركة 1500 طالب

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام فعاليات العروض الرياضية لطلبة كليات ومعاهد ومدارس التربية الرياضية والأزهرية، بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

التعاون مع الكليات والمعاهد والمدارس الرياضية

وأبدى وزير الشباب والرياضة سعادته واعتزازه بالتعاون مع الكليات والمعاهد والمدارس الرياضية المتخصصة في إخراج هذه الفعاليات الرياضية المبهرة.

شارك في الفعاليات الرياضية التي انطلقت 17 فبراير الجاري وأشرف على تنظيمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة 17 كلية تربية رياضية بنين وبنات على مستوى الجمهورية، و14 معهدا أزهريا، بالإضافة إلى 15 مدرسة رياضية، بإجمالي مشاركات بلغ 1500 طالب وطالبة بجميع المستويات.

تربية رياضية المنوفية في المركز الأول

وجاء في المركز الأول بالمسابقة على مستوى كليات التربية الرياضية «بنين»، جامعة المنوفية، فيما جاء بالمركز الثاني كفر الشيخ وبالمركز الثالث الفيوم، وعلى مستوى منافسات كلية التربية الرياضية «بنات»، حصدت كلية التربية جامعة العريش المركز الأول، بينما جاءت جامعة المنوفية بالمركز الثاني، واحتل المركز الثالث جامعة بنها.

وعلى مستوى المدارس الرياضية «بنين»، جاءت مدرسة تربية رياضية الفيوم بالمركز الأول، وحلت بنها بالمركز الثاني، وجاءت الجيزة في المركز الثالث، بينما على مستوى منافسات مدارس تربية رياضية «بنات» جاءت مدرسة الفيوم بالمركز الأول، والمركز الثاني بورسعيد، وحلت الإسكندرية بالمركز الثالث.

وعلى مستوى المدارس الأزهرية «بنين»، جاءت الغربية بالمركز الأول، بينما حلت الدقهلية بالمركز الثاني، وجاءت أسوان بالمركز الثالث، وفي مسابقة مدارس الأزهر «بنات» حصد المركز الأول المنيا، والمركز الثاني بني سويف، واحتلت الغربية المركز الثالث.

وحرص وزير الرياضة على تسليم الجوائز للفائزين في نهاية الفعاليات وتكريم فريق العمل من وزارة الشباب والرياضة والمديريات المشاركة في تنفيذ الفعاليات.