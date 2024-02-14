وزير الشباب يفتتح اللقاء الحواري الثاني عن إدارة الأزمات في أسيوط

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، فعاليات اللقاء الحواري الثاني، ضمن سلسلة لقاءات حوارية لمواجهة وإدارة الأزمات التي تواجه قطاعي الشباب والرياضة، تحت شعار «من أجل الوعي نلتقي»، والذي تنظمه الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر، بمحافظة أسيوط.

مشاركة 300 من العاملين بمديريات الشباب والرياضة

وحضر اللقاء، نخبة من الخبراء التنفيذيين المعنيين بموضوع الأزمات التي تواجه قطاعي الشباب والرياضة ، وبمشاركة 300 من العاملين بمديريات الشباب والرياضة بأسيوط وسوهاج والمنيا من (مسؤولي إدارة الأزمات - مديري الإدارات الفرعية - مديري مراكز الشباب و الأندية الرياضية).

وبدأت فعاليات اللقاء، بعزف السلام الوطني، ثم مداخلة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تقنيه الفيديو كونفرانس لافتتاح اللقاء الحواري، حيث أشاد بدور إدارة الأزمات، وأكد أهمية تنفيذ المزيد من اللقاءات التوعوية بجميع المحافظات، مع ضرورة تكثيف مجهودات الإدارة في التصدي للشائعات أثناء الأزمة.

عرض فيديوهات توعوية عن مواجهة الأزمات

وخلال الافتتاح، عُرض عدد من الفيديوهات التوعوية (استراتيجية الاستفهامات الخمسة للتفكير العلمي أثناء حدوث الأزمات - الإرشادات الواجب إتباعها للتعامل مع السيول)، ثم أعقبها ورش عمل عن الإسعافات الأولية للإصابات التي قد توجد في الملاعب الرياضيه وحمامات السباحة قدمها سامح ميسرة، المشرف بفرع هيئة الإسعاف بمحافظة أسيوط.

وعلى هامش اللقاء، تم عرض عدد من التجارب العملية والنظرية عن الإخلاء وكيفيه التعامل مع الحالات التي تستلزم معها الإخلاء فوري، وانتهى اللقاء بعرض فيديو توعوي عن الحرائق وأنواعها وطرق الإخلاء المختلفة أثناء حدوث الأزمة.