وزير الشباب يُشيد بدور مؤسسة «الصديقية» في خدمة الأطفال بمساكن عثمان

وجّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التحية لكل العاملين في مؤسسة «الصديقية»، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على الدور الذي تقوم به، في تقديم الخدمات المتكاملة الثقافية والاجتماعية، للأطفال في مساكن عثمان.

مركز شباب المنتجين

وأضاف «صبحي» خلال كلمته في حفل افتتاح مركز شباب المنتجين ومشروع باب رزق، بمساكن عثمان بالجيزة، إنّ الدولة المصريّة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعطي أهمية خاصة للجانب المجتمعي والإنساني لكل فئات المجتمع، ونحن رأينا اليوم في مؤسسة «الصديقية» نماذج إنسانية مشرفة، وتحول المنطقة إلى منطقة منتجة دليل على العمل الجاد.

وتابع: «رأينا اليوم كيف يتعلم الكبار محو الأمية والصنعة وذلك سوف يكون مصدر دخل لهم، وسوف نوفر لهم كل الوسائل والدعم في ذلك، مؤكدًا أن ذلك يتماشى مع رؤية الدولة المصرية، في العناية التي تعطيها للجانب الاجتماعي والإنساني.

الأمثلة الإيجابية

وقال وزير الشباب والرياضة، إننا مع العمل الجاد سوف نرى مزيد من هذه الأمثلة الإيجابية التي تشجع على العمل والمساعدة والدعم، مؤكدًا أن المؤسسة عضو التحالف تحقق معايير الوزارة في النظافة والأمن والأمان والصيانة، كما أن العمل الجاد قد يكون فكرة لكنه ينجح بالاستمرارية.