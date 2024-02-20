دعاء المطر والرعد والبرق.. كلمات تفتح لك أبواب السماء 

تكثر التقلبات الجوية في هذه الفترة من السنة، خاصة خلال شهري طوبة وأمشير، اللذان يشهدان تقلبات كثيرة في الطقس، وتكون أوقات المطر من أفضل الأوقات للدعاء، إذ تكون أبواب السماء مفتوحة، ولذلك يبحث كثير من الناس عن دعاء المطر والرعد والبرق، لاستغلال هذا الوقت المبارك.

في هذه السطور، ترصد «الوطن» بعض الأدعية التي يمكن للمسلم أن يدعو بها في أوقات المطر والرعد والبرق:

دعاء المطر والرعد والبرق:

ونشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الشخصية، بعض الأدعية التي يمكن الاستعانة بها، في دعاء المطر والرعد والبرق منها:

- «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.. اللهم لا تهلكنا بغضبك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

- «اللهم صيبا نافعا.. اللهم اجعله سقاء غيث وليس سقاء عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين».

- «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.. اللهم لا تهلكنا بغضبك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

- «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به».

- «اللهم كما غسلت الأرض بالمطر، اغسل ذنوبنا بعفوك وغفرانك، واغسل قلوبنا من كل هم وضيق، اللهم صيبا نافعا».

صيغ مختلفة لدعاء المطر والرعد والبرق

ومن صيغ الأدعية المستحبة، التي يمكن الاستعانة بها عند سقوط وحدوث المطر والرعد والبرق:

- اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل.

- اللّهُمّ اسْقنا غيْثًا مُغيثًا مريئًا نافعًا غيْر ضارٍّ عاجلًا غيْر آجلٍ.

- اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك.

- سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة منْ خيفته.

- اللّهُمّ حواليْنا ولا عليْنا، اللّهُمّ على الآكام والْجبال والآجام والظّراب والأوْدية ومنابت الشّجر.