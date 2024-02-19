صيغة دعاء يا ودود وسبب اختيار لفظ الجلالة.. تنجي من المهالك

الدعاء هو أفضل طريقة للتقرب إلى الله عز وجل، وهو عبادة لها ثواب وفضل كبير لمن يقوم بها، فتقربه درجات لله عز وجل، ويدعو كثير من الناس في أوقات الضيق أو الهم أو أثناء مشكلات الحياة التي تواجههم، ودعاء «يا ودود» من الأدعية التي لها فضل كبير، وورد عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويستعرض الوطن في السطور التالية صيغة هذا الدعاء.

دعاء يا ودود

وقال عبد الحميد الأطرش، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، لـ«الوطن»، إن دعاء «يا ودود» ورد عن بعض أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصيغته هي «يَا وَدُودُ، يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ، يَا فَعَّالُ لِمَا تُرِيدُ، أَسْأَلُكَ بِعِزِّكَ الَّذِي لَا يُرَامُ، وَمُلْكِكَ الَّذِي لَا يُضَامُ، وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ، أَنْ تُكْفِيَنِي شَرَّ هَذَا اللِّصِّ، يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي»، وهي من الصيغ المستحبة التي يمكن الاستعانة بها في الدعاء.

سبب اختيار اسم يا ودود

وأضاف الأطرش خلال حديثه عن دعاء يا ودود، أن قصة هذا الدعاء وردت بالفعل عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وموجودة في كتب التراث الإسلامي ومنقولة عن الحسن البصري، لافتا إلى أن سبب اختيار اسم ودود في الدعاء أنه ورد في أكثر من آية قرآنية ومنها قوله تعالى: «وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ».