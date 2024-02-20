بعد وفاته.. 9 معلومات عن «نافالني» أشرس معارض روسي

أعلنت دائرة السجون الفيدرالية الروسية، عن وفاة أشرس معارض روسي أليكسي نافالني، في السجن بعد تدهور حالته الصحية، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وأفادت إدارة السجون الروسية، في بيان، بأنّ نافالني توفي في السجن بسبب نوبة مفاجئة، لم يتمكن الأطباء من علاجها.

وأوضح البيان أنّ نافالني شكى من تدهور حالته الصحية بشكل غير متوقع، بعد عودته من جولة في ساحة السجن، حيث فقد وعيه بسرعة، وأن فريق الإسعاف حاول لمدة نصف ساعة إنقاذه، دون جدوى.

9 معلومات عن أليكسي نافالني

وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» أهم المعلومات عن أليكسي نافالني، وتأتي كالتالي:

1 - أليكسي نافالني هو معارض روسي بارز، ناشط ضد الفساد، محام وسياسي، وُلد في 4 يونيو 1976.

2 - أسس أليكسي نافالني مؤسسة مكافحة الفساد، التي كشفت عن الفساد بين كبار المسؤولين في روسيا.

3 - شارك في تنظيم العديد من الاحتجاجات ضد الفساد والحكم الاستبدادي، وحازت هذه الاحتجاجات على اهتمام دولي.

4- ترشح نافالني لرئاسة روسيا في عام 2018، ولكن جرى منعه من الترشح، بسبب أسباب سياسية.

5- في عام 2020، تعرض لتسميم بغاز نوفيتشوك، واتهم الكرملين بالمسؤولية عن ذلك.

6- حُكم على نافالني بالسجن لمدة 11.5 سنة بتهمة الاحتيال، وتُعتبر هذه التهم سياسية.

7- وفي عام 2023، حكم عليه بالسجن لمدة 19 عامًا إضافية، بتهمة التطرف.

8- يُعتبر رمزًا للمعارضة في روسيا، ويُنظر إليه من قبل العديد بوصفه بطلاً للديمقراطية والحرية.

9- نافالني حاصل على شهادة في القانون من جامعة الصداقة بين الشعوب، وهو متزوج ولديه ابنتان، ويجيد التحدث باللغتين الروسية والإنجليزية بطلاقة.