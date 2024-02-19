أستاذ علوم أحياء في روسيا: انتشارا جدري ألاسكا أبطأ من كورونا

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، إنّ مرض جدري ألاسكا اكتشف في عام 2015، وحتى الآن جرى تسجيل 5 إصابات على مستوى العالم منه وكلها على قيد الحياة، لكن هناك حالة توفيت مؤخرًا بسبب اكتشافها مؤخرًا جدا، لافتًا إلى أنّ سرعة انتشاره أقل بكثير ولا تُقارن بكورونا، ويختلف تماما عن الجدري الأصلي والجدري المائي.

تطور الفيروسات ومدى خطورتها

وأضاف «الأفندي»، خلال مداخلة على القناة الأولى والفضائية المصرية: «لا توجد فيروسات بشرية أو فيروسات إنسانية، فكل الفيروسات لها تطور، فالفيروس بشكل عام ليس خلية، وإنما dna يتطور مع الزمن، وبالتالي، يُمكن أن يصبح الفيروس خطيرًا بعد مدة لأنّه في حالة تطور دائم».

وتابع: «لا نعرف حتى الآن كيف ينتقل الفيروس من شخص لآخر، حيث إن احتمال نقله من شخص لآخر عن طريق الهواء أو التنفس أمر مستحيل، وتكون العدوى عن طريق التلامس المباشر أو تبادل السوائل البيولوجية».

جدري ألاسكا

وأكد: «جدري ألاسكا من عائلة أخرى ومختلفة عن الجدري الذي أدى إلى عدد وفيات كبيرة بين البشر، كما أن جدري ألاسكا لا ينتقل عن طريق الهواء أو التنفس».