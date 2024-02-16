بعد وفاته بالسجن بموسكو.. 7 معلومات عن المعارض الروسي أليكسي نافالني

أعلنت مصلحة السجون الروسية، اليوم الجمعة، وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني بعد شعوره بوعكة صحية أثناء فترة التنزه، وفقد الوعي، وفارق الحياة بعد أن حاولت فرق الإسعاف إنعاشه، بحسب ما نقلته قناة فضائية «إكسترا نيوز».

وفي نفس السياق، تعرض «الوطن» 7 معلومات عن المعارض الروسي الذي مات اليوم.

7 معلومات عن المعارض الروسي أليكسي نافالني

1- ولد نافالني في 4 يونيو 1976 في منطقة بايتن بموسكو ويبلغ من العمر 47 عاما.

2- درس القانون وتخرج في جامعة الصداقة بين الشعوب في أليكسي نافالني عام 1998.

3- بدأ صعود نافالني السياسي في عام 2008 عندما بدأ في التدوين عن مزاعم سوء إدارة وفساد في بعض الشركات الروسية الكبرى.

4- سجن نافلني في عام 2011 لمدة 15 يوما، وفي عام 2013 وجهت إليه اتهامات باختلاس أموال حيث حين كان مستشار لحاكم مدينة كروف، وسجن بسببها فترة وجيزة.

4- أثناء سجنه في عام 2013 سمحت له المحكمة الروسية بالخروج من السجن بشكل مفاجئ للمشاركة في انتخابات بلدية موسكو، والتي خسرها حيث حل في المركز الثاني.

5- اعتقل نافلني في عام 2021 بعد عودته من رحلة علاجية من ألمانيا حيث كان يعاني من حالة تسمم ظل يتعافى منها لمدة 5 شهور هناك.

6- تعرض لمحاولة اغتيال ووجهت أصابع الاتهام إلى موسكو بشأن عملية تسميمه فبحسب «BBC» فيما رفضت السلطة الروسية ذلك الاتهام.

7- حين عودته من ألمانيا ألقت الشرطة الروسية القبض عليه بسبب مذكرة قضائية، وواجهة حكم بالسجن لمدة 19 عاما بتهمة التطرف.