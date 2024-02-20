الشراء بألف دولار فقط.. تفاصيل الشهادة الذهبية من بنك التعمير والإسكان

يُقدم بنك التعمير والإسكان، المملوك للدولة، شهادات ادخارية بالعملة المحلية والأجنبية، من بينها «الشهادة الذهبية الدولارية»، التي تتميز بحد أدنى للشراء منخفض، يبدأ من ألف دولار فقط.

تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية

وفقًا لجدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان لشهر فبراير 2024، تتوفر الشهادة الذهبية الدولارية للأفراد الطبيعيين فقط، وتبلغ مدتها 3 سنوات.

مميزات الشهادة الذهبية الدولارية:

عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

تجديد الشهادة تلقائيًا ما لم يطلب العميل عدم التجديد.

أسعار العائد على الشهادة الذهبية الدولارية: 5.53% شهريًا، و5.55% سنويًا.

اجتماع المركزي المصري

في سياق متصل، كشف البنك المركزي المصري في بداية شهر فبراير الجاري، عن أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، بينما بلغ سعر الائتمان والخصم 21.75%.