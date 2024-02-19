تفاصيل الشهادة الماسية من بنك التعمير والإسكان بعائد ثابت شهري

يقدم بنك التعمير والإسكان المملولك للدولة، شهادة يطلق عليها الماسية، إذ أن الحد الأدنى للشراء مرتفع، ويستهدف شريحة معينة من العملاء، بعائد ثابت ويصرف شهريًا.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر فبراير 2024 من بنك التعمير الإسكان، يصل سعر العائد على الشهادة الماسية إلى 19.75% سنويًا، ومدة الشهادة 3 سنوات.

تفاصيل الشهادة الماسية من بنك التعمير والإسكان

وبالنسبة للحد الأدنى للشراء 3 ملايين جنيه ومضاعفات الـ100 ألف جنيه، ويتيح بنك التعمير والإسكان للعميل إمكانية الحصول على تسهيلات بضمان الشهادات بحسب سياسة البنك للإقراض.

تفاصيل استرداد قيمة الشهادة

وعن إمكانية استرداد قيمة الشهادة، فمن حق العميل استردادها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء إذ أن يتم خصم نسبة من سعر العائد المطبق على الشهادة بحسب تعليمات البنك.

اجتماع البنك المركزي المصري

ويذكر أن أسعار الفائدة الجديدة بعد اجتماع المركزي المصري الأخير على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بالترتيب 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم 21.75%.