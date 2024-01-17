بنك التعمير والإسكان يقدم 50 خدمة مصرفية عبر الإنترنت.. التفاصيل

كشف بنك التعمير والإسكان، أحد البنوك المملوكة للدولة، عن أنه يتيح أكثر من 50 خدمة مصرفية من خلال الإنترنت البنكي، لمنتجاته المصرفية، للتسهيل على العملاء إجراء بعض المعاملات الهامة بدون زيارة الفرع.

ترصد «الوطن» في السطور التالية، 15 خدمة مصرفية من الخدمات التي يتيحها بنك التعمير والإسكان، عبر الإنترنت، بحسب الموقع الرسمي للبنك.

فتح حسابات جديدة والحصول على بطاقة ائتمان

- يتيح بنك التعمير والإسكان التحويل النقدي داخل وخارج البنك.

- إمكانية طلب الحصول على قرض.

- فتح حسابات جديدة.

- الحصول على تسهيل ائتماني من خلال الإنترنت البنكي.

- طلب الحصول على بطاقة ائتمان.

- يمكن من خلال الإنترنت البنكي شراء شهادات ادخارية أونلاين.

- إمكانية طلب دفتر شيكات من الإنترنت البنكي.

تسوية وسدان المديونيات وطلب تمويل القرض

- إمكانية إدارة البطاقات المختلفة «بطاقة الخصم المباشر، بطاقات الائتمان، المدفوعة مسبقًا»، ويمكن إيقاف البطاقات أو بيان بحركات البطاقات.

- يوفر بنك التعمير والإسكان تسوية أو سداد مديونات بطاقات الائتمان.

- إمكانية طلب إعادة تمويل القرض.

- يمكن كسر الشهادات الادخارية.

- الحصول على بطاقة الخصم المباشر.

- إمكانية سداد أقساط القروض.

- سداد الفواتير عن طريق فوري.

- يمكن الاطلاع على أرصدة الحسابات المختلفة.