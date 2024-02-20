أستراليا تعلن عن خطة لتعزيز أسطولها البحري بقيمة 7 مليارات دولار

أعلنت أستراليا اليوم عن خطة مدتها 10 سنوات لتعزيز أسطولها البحري، وزيادة الإنفاق العسكري بمبلغ 7 مليارات دولار.

زيادة عدد السفن الحربية السطحية

تهدف الخطة إلى زيادة عدد السفن الحربية السطحية من 11 إلى 26 سفينة، لتكون أكبر قوة بحرية في أستراليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حسب ما أوردت «سكاي نيوز».

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، إنّ الأسطول الجديد سيكون ضروريًا لحماية طرق الشحن وضمان أمانها، نظرًا لأهميتها لأسلوب حياة أستراليا وازدهارها.

وتشمل الخطة بناء 6 فرقاطات من طراز هانتر، و11 فرقاطة متعددة الأدوار، إضافة إلى 6 سفن حربية حديثة غير مأهولة بطواقم، وسيتم تجهيز عدد من السفن بصواريخ توماهوك، التي تتمتع بقدرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى وعميقة داخل أراضي العدو، وتعتبر أداة مهمة للردع.

وتأتي الخطوة في ظل تزايد القلق من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بسبب التصعيد العسكري المتزايد للصين في منطقة المحيط الهادئ.