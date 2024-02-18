انطلاق حفل توزيع جوائز BAFTA بحضور نجوم هوليوود وولي عهد بريطانيا

انطلقت منذ قليل، الحفل السنوي لتوزيع جوائز BAFTA، في مركز ساوث بانك بلندن، في نسخته الـ 77، حيث من المقرر أن يقدم الثلاثي كيت بلانشيت، ديفيد بيكهام، دوا ليبا الحفل والإعلان عن الجوائز.

نجوم الحفل

وكان في مقدمة حضور الحفل عدد كبير من نجوم هوليوود، من بينهم ساندرا هولر، روبرت داوني جونيور، كيليان مورفي، أندرو سكوت، مارجو روبي، إلى جانب الأمير ويليام أمير ويلز، وولي عهد بريطانيا، إلى جانب إيميلي بلانت، إيما ستون وآخرين.

ترشيحات الجوائز

وتتضمن الجوائز 13 ترشيحا من بينها جوائز أفضل فيلم ومخرج وممثل، مع تغيب فيلم باربي عن الترشيحات، والذي كان الأكثر تحقيقاً للإيرادات خلال 2023.

ومن بين الأعمال التي تأكد تقديمها للجوائز، هما إيما كورين وجيليان أندرسون، نجمتا The Crown، إلى جانب هيميش باتيل ممثل فيلم Black Mirror، وإدريس إلبا ممثل فيلم Hijack.