مصر تتسلم 14 ألف طن قمح من أستراليا عبر ميناء دمياط البحري 

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 12 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 38 سفينة، منها السفينة «DELTA» التي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 180 مترا وعرضها 28 مترا قادمة من أستراليا وعلى متنها حمولة تقدر بـ14 ألفا و550 طن قمح لصالح القطاع الخاص.

حركة الوارد من البضائع

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أنّ حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 30 ألفا و532 طنا تشمل 50 طن سلاج و2467 طن زيت طعام و1153 طن خشب زان و13 ألفا و709 أطنان قمح و10 آلاف و137 طن فول و3016 طن حديد، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2381 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5867 شاحنة.

وأكدت أنّ حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24 ألفا و279 طن تشمل 1509 طن أسمنت معبأ و960 طن مولاس و1700 طن كسب صويا و302 طن ملح معبأ و3435 طن رمل و9550 طن كلينكر و4019 طن يوريا و2804 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات

وأوضحت أنّ حركة الصادر من الحاويات بلغت 1362 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 42 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4186 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 72 ألفا و76 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 109 آلاف و83 طنًا.