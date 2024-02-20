محافظ قنا يعلن الانتهاء من تجهيز 9 معارض «أهلا رمضان».. اعرف أماكنها

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الانتهاء من كاقة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، لإقامة 9 معارض «أهلا رمضان»، في مدن وقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ أن هذه هي المرحلة الأولى من المعارض، بهدف توفير جميع السلع الأساسية والاستراتجية والمنتجات الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين، تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة قنا

وأضاف «الداودي»، أنه جرى التنسيق لإقامة معارض أهلا رمضان بميدان الساعة بمدينة قنا، وبمقر مجلس مدينة نجع حمادي القديم بشارع التحرير، وشارع مجلس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، وشارع الدندراوية بمدينة الوقف، وشارع المستشفى العام بأبوتشت، وشارع بورسعيد بفرشوط، وشارع 23 يوليو بمدينة نقاده، وشارع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

وأشار المحافظ إلى أنه سيجري توفير 3 سيارات متنقلة لتوزيع السلع الغذائية بالقرى المحرومة بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، فضلًا عن التنسيق مع 10 سلاسل تجارية للمشاركة في مبادرة أهلا رمضان، موزعة على مدن ومراكز المحافظة.

شاحنات غذائية

يذكر أن محافظة قنا، استقبلت 10 شاحنات كمرحلة أولى تحتوى على 16 ألف كرتونة من المواد الغذائية الجافة بواقع 20 طن للشاحنة، ومن المنتظر أن تستقبل المحافظة 11 شاحنة أخرى تباعًا بإجمالي 21 شاحنة تحتوى على ما يزيد عن 33 ألف كرتونة، وما يزيد عن 416 طن، وذلك ضمن المرحلة الأولى من قوافل مبادرة أبواب الخير، التى ينظمها صندوق تحيا مصر استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، وسيتم توزيعها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بواقع 12.5 كيلو لكل أسرة، تشمل 5 كيلوجرامات أرز، و 3 كيلو مكرونة، و 2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، وعبوة فول، وعبوة بلح، وذلك لضمان وصولها لمستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية من خلال قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى صندوق تحيا مصر.