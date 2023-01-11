انخفاض أسعار السلع في معارض «أهلا رمضان» بقنا.. «اللحمة» بـ120 جنيها

وفرت معارض «أهلا رمضان» بمحافظة قنا، سلعا غذائية بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 30% عن الموجودة في الأسواق الخارجية والهيبرات، الأمر الذي جعل المواطنين يقبلون على هذه المعارض المنتشرة في كل مراكز ومدن المحافظة.

وتنشر «الوطن» بعض أسعار السلع الغذائية الموجودة في معارض «أهلا رمضان» في محافظة قنا.

أسعار السلع في معرض «أهلا رمضان» 2023

بلغ سعر كيلو اللحمة البلدي نحو 120 جنيها من مزارع الأمن الغذائي لديوان عام محافظة قنا، وسعر زجاجة زيت الذرة بـ50 جنيها، وزيت العباد بـ40 جنيها، وسعر كرتونة البيض بـ75 جنيها، وسعر كيلو الأرز الفاخر بـ17.5 جنيه، وسعر كيلو السكر بـ17 جنيها، وغيرها من الأسعار المخفضة التي تقل عن الأسعار الخارجية بنسبة 30٪.

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن معارض «أهلا رمضان» في المحافظة البالغ عددها 10 معارض، توفر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف «الداودي»، أن معارض اهلا رمضان تضم السلع الاستهلاكية من اللحوم والزيوت والأرز والسكر والمكرونة والشاي والدقيق وغيرها من السلع الأساسية والضرورية، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة وتنافسية عن مثيلاتها في السوق المحلى مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية لهم.

وأكد محافظ قنا، في تصريحات صحفية، أنه وجه بزيادة الكميات المعروضة من السلع، خاصة التي يزداد عليها الطلب مثل اللحوم والزيوت والبيض والألبان والسكر والأرز والمكرونة وكافة السلع الغذائية بما يتناسب مع حجم الاستهلاك لاستيعاب الإقبال الكبير من أبناء المدينة لشراء احتياجاتهم من تلك السلع الأساسية.