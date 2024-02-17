نائب محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل وظيفة رئيس قرية

ترأس الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، لجنة اختيار المتقدمين لشغل وظيفة رئيس وحدة قروية، وذلك في إطار حرص اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية في اختيار القيادات الجديدة، من خلال تطبيق القواعد والمعايير والشروط المُقررة بما يتيح اختيار العناصر المؤهلة ممن لديهم القدرة على تطوير العمل والأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وتضمنت اللجنة في عضويتها كلا من محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة وأحمد أبو المجد مدير إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، والدكتورة هبه القاضي أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة جنوب الوادي.

مسابقة رؤساء القرى والنجوع في قنا

ومن جانبه، أكد نائب محافظ قنا، أنه تم مراعاة أن يكون المتقدمين ملمين بكل القوانين المتعلقة بالوظيفة المتقدم إليها، والعمل بروح الفريق وأن ينقل خبراته لزملائه في العمل لخلق جيل جديد من المتميزين، موضحا انه تم اجراء المقابلات الشخصية لـ14 متقدما لشغل وظيفة رئيس قرية.

وأضاف «عمر»، أن المحافظة حريصة على ضخ دماء جديدة للجهاز التنفيذي بها وتصعيد الكوادر الشابة التي تمتلك قدرات قيادية لتنمية العمل الإداري بالوحدات المحلية للمراكز والقرى، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تمكين الشباب وتطوير الجهاز الإداري بالدولة.