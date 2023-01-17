أسعار 40 سلعة غذائية في معارض أهلا رمضان بقنا.. كيلو الأرز بـ17 جنيها

يقدم معرض أهلا رمضان 2023 في محافظة قناة السلع بأسعار مخفضة تصل إلى نسبة 30%، الأمر الذي جعلها وجهة لكل الأسر وربات البيوت، لشراء احتياجاتهم وما يلزمهم، بينما توسعت المحافظة في نشر المنافذ لتصل إلى جميع المواطنين.

أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا 2023

وتعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار نحو 40 سلعة غذائية معروضة في معارض أهلا رمضان في محافظة قنا، وهي كالتالي:

- كيلو اللحمة البلدي بسعر 120 جنيها.

- كيلو الأرز بسعر 17 جنيها.

- كيلو السكر بسعر 16جنيها.

- زجاجة زيت 700 مللي بـ30 جنيهًا.

- زجاجة زيت 1 لتر بـ45 جنيها.

- مكرونة الأصيل 300 جرام بـ5 جنيهات.

- كيلو مكرونة بـ15جنيها.

- كيلو الدقيق الفاخر بـ17 جنيها.

- الدقيق الفاخر 5 كجم بسعر 80 جنيها.

- زجاجة خل 1 لتر بـ5 جنيهات.

- زجاجة كلور 1 لتر بـ5 جنيهات.

- برطمان عسل أسود 700 جرام بـ15 جنيهًا.

- برطمان عسل أسود 350 جرامًا بـ8 جنيهات.

- شاي العروسة 40 جرامًا بـ5 جنيهات.

- شاي العروسة 100 جرام بـ15 جنيها.

- شاي العروسة 250 جرامًا بـ32 جنيها.

- شاي العلمين 40 جرامًا بـ5 جنيهات.

- شاي العلمين 250 جرامًا بـ32 جنيها.

- جبنة شقية 250 جرامًا بـ8 جنيهات.

- صلصة 200 جرام بـ7 جنيهات.

- مربى 220 جرامًا بـ9 جنيهات.

- طحنية الشهاب 250 جرامًا بـ10 جنيهات.

- بريل وفير 4 لتر بـ45 جنيهًا.

- بريل غسيل 1 لتر بـ10 جنيهات.

- بيبسي أكشن 300مم بـ3 جنيهات.

- زجاجة بيبسي 1 لتر بـ10 جنيهات.

- زجاجة بيبسي 2 لتر بـ15 جنيها.

- كانز 250 مللي بـ5 جنيهات.

- كانز ستار 300 مللي بـ6 جنيهات.

- زجاجة مياه معدنية 1.5 لتر بـ5 جنيهات.

- زجاجة مياه معدنية 600 من بـ2.5 جنيه.

- عصير ياهوو 250 مللى بـ4.5 جنيه.

- عصير جهينة 200 مللى بـ2.5 جنيه.

- لبن جهينة 1 لتر بـ25 جنيه.

- سمن روابي 2 كيلو بـ87.5 جنيه.

- سمن روابي 3 كيلو بـ137.5 جنيه.

- سمن الدوار 3 كيلو بـ175 جنيها.

- تونة قطع 140 جرامًا بـ24 جنيها.

- تونة عادية 140 جرامًا بـ15.5 جنيه.

- ملح 150 جرام بجنيه.

- فول رويال 200 جرام بـ15 جنيها.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة قنا

من جانبه، قال اللواء أشرف الدوادي، محافظ قنا، إنه تم افتتاح 6 معارض لبيع السلع الغذائية الأساسية في مدن قوص، قنا، فرشوط وأبوتشت، ويتبقى 4 معارض أخرى.

وأكد «الداودي» حرص المحافظة علي الاستمرار في خطة التوسع في افتتاح معارض «أهلا رمضان» ومعارض بيع السلع الغذائية بالأسعار التنافسية في باقي مدن المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية وكبار التجار وحزب مستقبل وطن، مضيفا أننا جميعا نعمل معا من أجل خدمة المواطن وتوفير احتياجات المواطنين.