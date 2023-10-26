أحمد فايق يبكي على الهواء بسبب الطفل الفلسطيني الشهيد يوسف أبو موسى

بكى الإعلامي أحمد فايق خلال الحلقة الجديدة من برنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضائية «DMC» أثناء استضافة أسرة الطفل يوسف أبو موسى الذي استشهد منذ أيام إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسكنه في قطاع غزة.

وحاور الإعلامي أحمد فايق خلال الحلقة أسرة الطفل الشهيد، وكان من بينهم جدته التي تناولت تفاصيل حياتهما، وعرضت الكثير من صوره ومقاطع الفيديو التي التقطاتها هي والأسرة لها وسط دموع ومشاعر قاسية.

ولم يتمكن الإعلامي أحمد فايق من السيطرة على مشاعره فانهار باكيا متأثرا بكلام الجدة عن حفيدها الذي أحبه الجميع وحزنوا لرحيله.